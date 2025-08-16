Pedro Scooby é pai de quatro filhos — três com Luana Piovani e uma com Cíntia Dicker — e falou sobre exemplo que os pais devem dar aos pequenos. Durante um evento no Rio, o surfista conversou com a coluna, com exclusividade, sobre os ensinamentos que passa aos herdeiros e recordou a relação dos pais com os cuidados com a natureza.

“Como pai e mãe, a gente tenta educar nossos filhos pra serem melhores humanos, conscientes. Um dos papeis nossos é conscientizar nossos filhos perante a natureza, o meio ambiente. Um papel não só dela, como meu. Meus filhos já crescem em casa aprendendo com isso, me veem fazendo as coisas, assim como a mãe também. Acho que os pais são grandes exemplos”, afirmou.

Relação de seus pais com a natureza

Em seguida, ele falou sobre o pai, que faleceu em abril do ano passado: “Eu, por exemplo, cresci vendo meu pai jogando lixo pela janela. E acabou eu ensinando meus pais como preservar melhor o meio ambiente, a natureza. Porque acho que não se falava tanto disso no tempo deles. Hoje estamos recuperando o tempo perdido”, disse.

Questionado se Dom, de 13 anos, gosta de surf, ele abriu um sorrisão: “Surfa, já está competindo e tudo. Foi pra final de um campeonato agora no final da semana passada”, lembrou.

Pedro Scooby curte uma piscina com os herdeiros

Pedro Scooby posa com os quatro filhos

Pedro Scooby e os filhos, Dom, Liz, Bem e Aurora

Cresci vendo meu pai jogando lixo pela janela", revela Pedro Scooby

Pedro Scooby, os filhos e a esposa comemoram os 2 anos de Aurora

Pedro Scooby posa com os três filhos com Luana Piovani e a atual esposa

Vale lembrar que o primogênito está morando com ele no Rio. Além de Dom, Pedro Scooby é pai de Liz e Bem, de 9 anos. Os três são frutos do casamento com Luana Piovani. Da relação com Cíntia Dicker, ele tem Aurora, de 2.

Cíntia Dicker no Carnaval

Após babar pelo filho, o surfista falou sobre o convite que a esposa, Cíntia Dicker, recebeu para desfilar no Salgueiro. E foi categórico: “Se ela quiser e decidir, vou apoiar, com certeza. Tomara que ela aceite, está sambando superbem, aprendendo samba. É uma coisa que depois que ela começou a namorar comigo, ela começou a frequentar a Sapucaí, foi aprendendo mais sobre o universo do samba, que é lindo”, comentou.

E completou: “Na minha opinião é uma dos maiores festas culturais que existe no Brasil, se não a maior. É uma cultura linda, pra todos. Que ela se dedique, aprenda muito sobre o samba e a sambar muito bem. Ela está cada vez melhor”, elogiou.

No fim, ele reafirmou: “E se ela quiser fazer parte do Salgueiro, vou apoiar. É uma escola linda, uma comunidade incrível e que tenho certeza que vai abraçá-la. E vou estar com ela todas as vezes, em todos os desfiles, apesar de ser Mocidade”, encerrou.

Veja a entrevista completa