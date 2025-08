Criança de 5 anos engole moeda e precisa ser transferida às pressas no interior do Acre

Um menino de 5 anos precisou ser transferido às pressas de Mâncio Lima para Cruzeiro do Sul após engolir uma moeda na noite do último sábado (2). O caso mobilizou as equipes de saúde e foi atendido no Hospital do Juruá pelo médico cirurgião Dr. Marlon Holanda.

De acordo com o médico, o incidente ocorreu por volta das 21h, e a criança foi levada ao hospital de Mâncio Lima cerca de uma hora depois. Exames de radiografia constataram que a moeda estava impactada no esôfago, o que levou a equipe médica a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a transferência imediata ao Hospital do Juruá.

Como o menino havia se alimentado recentemente, foi necessário aguardar o tempo de jejum adequado antes da intervenção. O procedimento para remoção da moeda foi realizado na manhã de domingo (3), com anestesia geral e o suporte de um anestesista.

Segundo Dr. Marlon, a cirurgia ocorreu sem complicações e foi considerada tranquila. A criança recebeu alta no mesmo dia e retornou para casa em bom estado de saúde.