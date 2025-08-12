A polêmica crise na relação entre Fiuk e seu pai, Fábio Jr., já dura três anos. O afastamento começou em 2023, mas a origem do conflito remonta à participação de Fiuk no reality BBB 21, à qual Fábio Jr. foi contra. Após o programa, a relação ficou ainda mais estremecida por um desentendimento com Fernanda Pascucci, atual mulher do cantor.

Ponto final na relação

O ponto culminante da crise ocorreu quando a mãe de Fiuk, Cristina Galvão, teve um grave problema de saúde. O cantor Fábio Jr. teria se recusado a ajudar com os custos do tratamento, atitude que Fiuk considerou imperdoável, cortando definitivamente as relações com o pai.

Em 2024, Fiuk chegou a tentar uma reaproximação, mas foi ignorado. Em uma emocionante postagem no Dia dos Pais, ele desabafou sobre a ausência do pai: “É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias.” A mensagem, no entanto, não obteve resposta de Fábio Jr.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.