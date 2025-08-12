12 de agosto de 2025
Universo POP
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades

Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.

A relação entre pai e filho está estremecida desde 2023 por desentendimentos pessoais e financeiros

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A polêmica crise na relação entre Fiuk e seu pai, Fábio Jr., já dura três anos. O afastamento começou em 2023, mas a origem do conflito remonta à participação de Fiuk no reality BBB 21, à qual Fábio Jr. foi contra. Após o programa, a relação ficou ainda mais estremecida por um desentendimento com Fernanda Pascucci, atual mulher do cantor.

reprodução/redes sociais.

Ponto final na relação

O ponto culminante da crise ocorreu quando a mãe de Fiuk, Cristina Galvão, teve um grave problema de saúde. O cantor Fábio Jr. teria se recusado a ajudar com os custos do tratamento, atitude que Fiuk considerou imperdoável, cortando definitivamente as relações com o pai.

Em 2024, Fiuk chegou a tentar uma reaproximação, mas foi ignorado. Em uma emocionante postagem no Dia dos Pais, ele desabafou sobre a ausência do pai: “É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias.” A mensagem, no entanto, não obteve resposta de Fábio Jr.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.