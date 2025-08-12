12 de agosto de 2025
CRP-24 Acre lança novas referências técnicas para atuação em violência e direitos reprodutivos

O evento acontecerá no Memorial dos Autonimistas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Conselho Regional de Psicologia da 24ª Região – Acre (CRP-24) lança nesta quarta-feira (13), em Rio Branco, duas novas Referências Técnicas elaboradas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) em parceria com os CREPOPs regionais. O evento ocorre às 8h30, no Memorial dos Autonomistas, e integra a programação do Agosto Lilás, mês de conscientização e combate a violência contra a mulher.

O evento busca capacitar os psicólogos do Acre/Foto: Cedida

As publicações tratam da atuação de psicólogas(os) no atendimento a mulheres em situação de violência, em sua segunda edição, e da atuação em políticas públicas de direitos sexuais e reprodutivos. De acordo com a coordenadora da Seção CRP-24 Acre, Samara Pinheiro, os documentos “são como uma caixa de orientação sobre como nós, profissionais, vamos trabalhar com essas demandas”.

A programação contará com mesas de diálogo envolvendo representantes de instituições que atuam na proteção e promoção de direitos das mulheres. “Aproveitando o Agosto Lilás, vamos ter rodas de conversa e mesas com mulheres falando sobre proteção e promoção de direitos, articulando redes de proteção e enfrentamento ao feminicídio”, explicou Samara.

Sobre a segunda referência técnica, que aborda direitos sexuais e reprodutivos, a coordenadora afirma que “é um suporte importante, pois orienta a prática profissional dentro das políticas públicas, especialmente em um estado que enfrenta desafios como aumento da violência contra a mulher e feminicídios”.

Samara ressaltou que o material favorece uma abordagem interseccional e adaptada à realidade local. “O Acre tem dimensões territoriais amplas, diversidade étnica, incluindo populações indígenas e comunidades rurais, além de carências de infraestrutura. Precisamos de orientações técnicas que dialoguem com essa realidade”, afirmou.

Segundo ela, a construção das referências também leva em conta a participação ativa de profissionais do estado em consultas públicas. “Isso garante que futuras orientações incluam nossas especificidades regionais e os desafios de atuação no SUAS e demais serviços”, disse.

O CREPOP, Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, atua na produção de materiais técnicos para orientar e qualificar a atuação dos psicólogos nas políticas públicas, com foco na garantia de direitos e na transformação social.

   

