26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo

Cruzeiro do Sul implementa Programa Estacionamento Criativo durante o Festival da Farinha

Foram entregues placas do programa Estacionamento Criativo, destinado aos moradores que disponibilizarão seus espaços para o estacionamento de veículos e motos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Nesta segunda-feira, 25, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, deu início à entrega das placas do programa Estacionamento Criativo, destinado aos moradores que disponibilizarão seus espaços para o estacionamento de veículos e motos durante o Festival da Farinha. O evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, que também aproveitou a ocasião para inspecionar os preparativos.

Cruzeiro do Sul implementa Programa Estacionamento Criativo durante o Festival da Farinha. Foto: Ascom

Durante a entrega, o prefeito ressaltou a importância do estacionamento para a organização do festival. “Estamos entregando placas para os moradores que oferecerão seus espaços, sendo 20 moradores ao redor do complexo, com opções para motos e carros, além dos quatro grandes estacionamentos disponíveis. Acredito que não teremos problemas com estacionamento, pois teremos capacidade para mais de 1000 carros e 1.500 motos. Também haverá áreas reservadas para transporte coletivo e aplicativos de transporte”, afirmou Zequinha Lima.

A secretária da pasta Janaína Terças destacou o impacto positivo do projeto para a comunidade. “O estacionamento criativo é fundamental, pois permitirá que mais veículos sejam acomodados no complexo, ao mesmo tempo que gerará renda para as famílias locais. Este programa reflete a visão do prefeito Zequinha Lima de impulsionar a economia de Cruzeiro do Sul, oferecendo novas oportunidades de geração de renda. Até agora, 20 moradores se cadastraram para participar”, declarou.

Foram entregues placas do programa Estacionamento Criativo, destinado aos moradores que disponibilizarão seus espaços para o estacionamento de veículos e motos. Foto: Ascom

Jonas Lima, secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, enfatizou as medidas de orientação para os moradores. “O estacionamento criativo permitirá que as pessoas utilizem seus terrenos para atender os visitantes do oitavo Festival da Farinha. Estamos fornecendo sinalização e orientações para garantir um atendimento eficiente à população”, comentou.

André Luiz, residente do Aeroporto Velho há 18 anos, elogiou a iniciativa e mencionou que sua casa terá capacidade para 350 motos por noite. “É uma excelente ideia que valoriza a região e promove a renda entre os moradores. Sem dúvida, é uma ação positiva, e estamos prontos para receber os visitantes o local aqui é todo cercado e monitorado, então não vai ter problema”, concluiu.

Evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, que também aproveitou a ocasião para inspecionar os preparativos. Foto: Ascom

O valor do estacionamento é de R$ 10,00 para motos e R$ 20,00 carros.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.