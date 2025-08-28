Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa

Ator afirma que sertanejo tropeçou por estar bêbado e que não agiu com raiva durante a confusão no Rio

A polêmica envolvendo Dado Dolabella, Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (28/8). O ator voltou às redes sociais para comentar o episódio que aconteceu em um bar no Rio de Janeiro e disse que sua intenção era apenas “proteger” a então namorada.

Em resposta a uma seguidora que sugeriu que ele buscasse ajuda para controlar a raiva, Dado afirmou que não estava nervoso no momento da confusão.

“Eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada… eu tava de boa! Fui proteger ela. Eu nem vi quem era, o moleque tava de costas pra mim. Ele que tava bêbado, tropeçou e caiu… aí a galera que viu no chão já supôs coisas e começou a fofoca”, disse o ator.

Relembre o caso

Segundo relatos, Wanessa Camargo e colegas do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, estavam em uma confraternização quando o episódio aconteceu.

Durante a comemoração, Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para Wanessa, segurando-a pela cintura. Apesar de o cantor estar acompanhado da namorada e não haver clima de paquera, Dado Dolabella teria reagido com ciúmes.

Fontes relatam que ele empurrou Luan, que caiu no chão, e em seguida teria discutido com Wanessa. O ator acabou sendo retirado do local, enquanto a cantora deixou o bar acompanhada de amigos e retornou ao hotel onde está hospedada.

Após o episódio, Wanessa teria orientado sua equipe a acionar a polícia contra o ex-companheiro.

