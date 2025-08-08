Datafolha: 39% se dizem petistas e 37%, bolsonaristas

Ao longo de dois anos, a vantagem dos apoiadores do PT em relação aos de Bolsonaro foi maior em março de 2023 e em março de 2024. Nas outras pesquisas, a diferença variou entre seis e oito pontos, até ficar empatada em junho.

Maior polarização política

Comparado a junho, houve avanço da polarização na política, com 76% da população se identificando como bolsonarista ou petista – na pesquisa anterior, eram 70%.

O levantamento foi realizado nos dias 29 e 30 de julho, antes da prisão domiciliar de Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nessa data, porém, o ministro já havia imposto restrições ao ex-presidente, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A pesquisa também avaliou que a popularidade do presidente Lula permanece em patamar baixo em relação a outros mandatos do petista. Ele está com 40% de reprovação contra 29% de aprovação, em um cenário de estabilidade.

Metodologia

O levantamento realizado nos dias 29 e 30 de julho, com 2.004 entrevistas presenciais em 130 municípios do Brasil e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.