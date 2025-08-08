8 de agosto de 2025
Datafolha: 39% se dizem petistas e 37%, bolsonaristas

Pesquisa realizada antes da prisão domiciliar de Bolsonaro mostra avanço da polarização política

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (8) mostra que 39% dos eleitores se dizem petistas e 37%, bolsonaristas.

Lula (PT) e Bolsonaro (PL) — Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo e Adriano Machado/File Photo

Considerando a margem de erro, os percentuais dos dois grupos estão tecnicamente empatados. Outros 18% se declararam neutros, 5% disseram não apoiar nenhum deles e 1% não soube responder.

O percentual de quem se declara petista oscilou para cima, no limite da margem de erro. Na pesquisa anterior, realizada em junho, eles eram 35%, mesmo percentual de bolsonaristas.

Veja os números

  • Petistas: 39% (eram 35%)
  • Boslonaristas: 37% (eram 35%)
  • Neutro: 18%
  • Nenhum: 5%
  • Não sabe: 1%

Foi primeira vez, desde dezembro de 2022, no início da série histórica do Datafolha, que houve a parcela de brasileiros que se declarava bolsonarista empatou com a que se declarava petista.

Ao longo de dois anos, a vantagem dos apoiadores do PT em relação aos de Bolsonaro foi maior em março de 2023 e em março de 2024. Nas outras pesquisas, a diferença variou entre seis e oito pontos, até ficar empatada em junho.

Maior polarização política

Comparado a junho, houve avanço da polarização na política, com 76% da população se identificando como bolsonarista ou petista – na pesquisa anterior, eram 70%.

O levantamento foi realizado nos dias 29 e 30 de julho, antes da prisão domiciliar de Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nessa data, porém, o ministro já havia imposto restrições ao ex-presidente, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A pesquisa também avaliou que a popularidade do presidente Lula permanece em patamar baixo em relação a outros mandatos do petista. Ele está com 40% de reprovação contra 29% de aprovação, em um cenário de estabilidade.

Metodologia

O levantamento realizado nos dias 29 e 30 de julho, com 2.004 entrevistas presenciais em 130 municípios do Brasil e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha perguntou: “considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 petista, em qual número você se encaixa?”. Quem respondeu “um” ou “dois” foi classificado como bolsonarista; quem disse “quatro” ou “cinco” foi categorizado como petista. Quem disse “três” foi considerado como neutro.

