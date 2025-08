De fralda e nas costas, macaco acompanha mulher em feira no interior do Acre

Uma cena incomum registrada na manhã desta quarta-feira (6) no Mercado do Peixe, em Cruzeiro do Sul (AC), gerou curiosidade e discussão nas redes sociais. Uma mulher foi fotografada fazendo compras com um pequeno macaco apoiado em suas costas , o animal, que usava fraldas, chamou a atenção de quem passava pelo local.

No Acre e em outras regiões da Amazônia, é relativamente comum encontrar pessoas mantendo esses animais em casa, muitas vezes sem autorização.

De acordo com a legislação ambiental brasileira, a posse de animais silvestres exige autorização expressa de órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Sem essa permissão, a criação é considerada irregular e pode configurar crime ambiental.

As penalidades previstas incluem multas e outras sanções legais, além da apreensão do animal. A legislação visa proteger a fauna nativa e combater o tráfico de animais, prática ainda frequente na região amazônica.