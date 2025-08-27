Defesa Civil: estado de SP é atingido por grandes focos de incêndio

A Defesa Civil acompanhou, nesta terça-feira (26/8), cinco ocorrências de incêndio com focos de grandes proporções em cidades do estado de São Paulo. Foi necessário o apoio de aeronaves e equipes em solo atuando no combate às chamas. As áreas atingidas pelo fogo foram: São Simão, Amparo, São Sebastião da Grama, Bebedouro e Caçapava. Alguns focos foram extintos.

Veja imagens:

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar combatem incêndios de grandes proporções em cinco cidades do estado de São Paulo nesta terça (26/8): Amparo, Bebedouro, Caçapava, São Sebastião da Grama e São Simão.

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP 2 de 9

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar combatem incêndios de grandes proporções em cinco cidades do estado de São Paulo nesta terça (26/8): Amparo, Bebedouro, Caçapava, São Sebastião da Grama e São Simão.

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP 3 de 9

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar combatem incêndios de grandes proporções em cinco cidades do estado de São Paulo nesta terça (26/8): Amparo, Bebedouro, Caçapava, São Sebastião da Grama e São Simão.

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP 4 de 9

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar combatem incêndios de grandes proporções em cinco cidades do estado de São Paulo nesta terça (26/8): Amparo, Bebedouro, Caçapava, São Sebastião da Grama e São Simão.

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP 5 de 9

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar combatem incêndios de grandes proporções em cinco cidades do estado de São Paulo nesta terça (26/8): Amparo, Bebedouro, Caçapava, São Sebastião da Grama e São Simão.

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP 6 de 9

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar combatem incêndios de grandes proporções em cinco cidades do estado de São Paulo nesta terça (26/8): Amparo, Bebedouro, Caçapava, São Sebastião da Grama e São Simão.

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP 7 de 9

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar combatem incêndios de grandes proporções em cinco cidades do estado de São Paulo nesta terça (26/8): Amparo, Bebedouro, Caçapava, São Sebastião da Grama e São Simão.

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP 8 de 9

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar combatem incêndios de grandes proporções em cinco cidades do estado de São Paulo nesta terça (26/8): Amparo, Bebedouro, Caçapava, São Sebastião da Grama e São Simão.

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP 9 de 9

Equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar combatem incêndios de grandes proporções em cinco cidades do estado de São Paulo nesta terça (26/8): Amparo, Bebedouro, Caçapava, São Sebastião da Grama e São Simão.

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP

Leia também

Amparo

Por volta das 13h30 de 26 de agosto, um incêndio de grandes proporções e causas ainda desconhecidas, consumiu uma área de aproximadamente 35 hectares entre vegetação natural, plantação de eucalipto e Área de Preservação Permanente (APP), localizada em uma Estrada Rural entre as fazendas São Luiz e Terra Boa.

Conforme informações da Defesa Civil local, foi necessário o acionamento do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM), que apoiou com o helicóptero Águia-21 da Polícia Militar (PM). Alguns focos permanecem ativos em local de difícil acesso e serão monitorados durante o período noturno pela Defesa Civil. Ocorrência em andamento.

Bebedouro

Às 20h32 desta terça (26/8), após reignição de focos de incêndio na região, uma área de canavial foi atingida. As equipes da Defesa Civil Municipal, juntamente com o Corpo de Bombeiros e brigadistas de usinas vizinhas realizaram o combate, no entanto, ainda permanecem focos ativos. Não foi possível dimensionar a área afetada até o momento. Os agentes de Defesa Civil permanecerão monitorando o local no período noturno. Ocorrência em andamento.

Caçapava

Incêndio em vegetação na Estrada Municipal da Serrinha, com equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros no combate. Ocorrência em andamento.

São Sebastião da Grama

Na sexta-feira (22), incêndio de grandes proporções e causas desconhecida na Fazenda Anhumas, atingiu área de vegetação natural e Área de Preservação Permanente (APP). As equipes da Defesa Civil atuaram no combate as chamas, realizando aceiros em torno da área afetada para evitar a propagação do fogo. O Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista foi acionado, atuando em conjunto com a Defesa Civil. Foram empenhados brigadistas da fazenda, com emprego de caminhões-pipas. Até o momento não foi possível dimensionar a área afetada. Não houve registro de vítima e nem imóveis atingidos. Após a extinção das chamas, as equipes da Defesa Civil permanecem no local monitorando a área, caso haja reignição do fogo

São Simão

O incêndio em São Simão foi extinto após atuação conjunta de equipes. Desde domingo (24/8), equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, voluntários e apoio aéreo trabalharam de forma ininterrupta no combate ao incêndio que atingiu a Estação Experimental Santa Maria, em São Simão.

A operação contou, pela primeira vez no ano com o uso de um avião para lançamento de retardante, além do apoio do helicóptero Águia 22 da PM. A estratégia foi decisiva para o controle das chamas, reforçando a importância da integração entre as diferentes forças. O foco foi extinto nesta terça-feira (26/8). No momento, ainda não é possível dimensionar a área total afetada.

“A Sala SP Sem Fogo está monitorando e acompanhando cada um destes focos de incêndio. A atuação integrada entre órgãos estaduais, municipais, brigadas e setor privado tem sido essencial para conter os focos e reduzir os impactos à população e ao meio ambiente”, comunicou a Defesa Civil do estado.