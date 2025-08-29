Defesa de Joelma rebate ação de Ximbinha: “Escárnio contra a Justiça”

A cantora Joelma se pronunciou sobre a nova ação judicial movida pelo ex-marido, Ximbinha, relacionada à divisão de uma fazenda no Pará. Em nota, a defesa da artista classificou o processo como midiático e sem impacto real no andamento da partilha.

“A recente ação proposta por Ximbinha em nada acrescenta ao processo de partilha já em andamento. Trata-se apenas de uma medida demarcatória dentro de um pedido já formulado pela própria Joelma, com o objetivo de concluir a divisão dos bens comuns”, diz o comunicado.

Segundo a equipe jurídica, “na prática, não há nada de novo”, mas sim uma tentativa do ex-guitarrista de evitar o diálogo e usar a Justiça de forma midiática.

Valor contestado

A defesa criticou ainda a atribuição de valor à fazenda de mais de 1.400 hectares:

“Mais grave ainda é a tentativa de atribuir o valor de apenas R$ 50 mil, o que constitui um verdadeiro escárnio contra a dignidade da Justiça e contra a seriedade do processo”, disparou a nota.

O advogado Leonardo Felipe Lira Dias, responsável pelo caso, afirmou que todas as medidas cabíveis já estão em andamento e que ações isoladas como essa não terão êxito.

Joelma, por sua vez, reforçou confiança no Poder Judiciário e declarou que seguirá firme até a conclusão definitiva da partilha.

📌 Fonte: Assessoria de Joelma

✍️ Redigido por Contilnet