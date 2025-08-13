12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Deracre conclui manutenção do ramal do Polo Wilson Pinheiro, em Rio Branco

Mais de 170 famílias são beneficiadas com obras no ramal do Polo Wilson Pinheiro. Foto: Thauã Conde

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu nesta terça-feira, 12, os serviços de manutenção no ramal do Polo Wilson Pinheiro, localizado no km 17 da rodovia AC-90, em Rio Branco. A ação atendeu solicitação da comunidade e seguiu determinação do governador Gladson Camelí, no âmbito do planejamento da Operação Verão. Os trabalhos incluíram a recuperação da via pavimentada, com reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

Mais de 170 famílias são beneficiadas com obras no ramal do Polo Wilson Pinheiro. Foto: Thauã Conde/Deracre

“Com a conclusão dessa manutenção, garantimos melhores condições de tráfego para as famílias que dependem do ramal do Polo Wilson Pinheiro. É resultado do compromisso do governador Gladson Camelí e do Deracre, para atender as demandas da população”, afirmou a presidente do órgão, Sula Ximenes.

Com o benefício, mais de 170 famílias que utilizam o ramal diariamente para acessar serviços básicos e escoar a produção agrícola passam a contar com melhores condições de tráfego. Criado em 1999, o Polo Wilson Pinheiro ocupa 400 hectares da antiga estrutura do Colégio Agrícola, voltados a um projeto agroflorestal de produção familiar.

Ramal do Polo Wilson Pinheiro é totalmente recuperado pelo Deracre. Foto: Thauã Conde/Deracre

A obra é resultado de parceria entre o Deracre e a Prefeitura de Rio Branco, com apoio técnico e institucional do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE). Os trabalhos resultam de reunião entre representantes do Deracre e moradores do assentamento, ocasião em que foi firmado termo de cooperação técnica com o município.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.