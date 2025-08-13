Deracre conclui manutenção do ramal do Polo Wilson Pinheiro, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu nesta terça-feira, 12, os serviços de manutenção no ramal do Polo Wilson Pinheiro, localizado no km 17 da rodovia AC-90, em Rio Branco. A ação atendeu solicitação da comunidade e seguiu determinação do governador Gladson Camelí, no âmbito do planejamento da Operação Verão. Os trabalhos incluíram a recuperação da via pavimentada, com reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

“Com a conclusão dessa manutenção, garantimos melhores condições de tráfego para as famílias que dependem do ramal do Polo Wilson Pinheiro. É resultado do compromisso do governador Gladson Camelí e do Deracre, para atender as demandas da população”, afirmou a presidente do órgão, Sula Ximenes.

Com o benefício, mais de 170 famílias que utilizam o ramal diariamente para acessar serviços básicos e escoar a produção agrícola passam a contar com melhores condições de tráfego. Criado em 1999, o Polo Wilson Pinheiro ocupa 400 hectares da antiga estrutura do Colégio Agrícola, voltados a um projeto agroflorestal de produção familiar.

A obra é resultado de parceria entre o Deracre e a Prefeitura de Rio Branco, com apoio técnico e institucional do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE). Os trabalhos resultam de reunião entre representantes do Deracre e moradores do assentamento, ocasião em que foi firmado termo de cooperação técnica com o município.