Deracre e Prefeitura de Brasileia reforçam manutenção de ruas no município

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, segue nesta quarta-feira, 20, com os serviços de manutenção viária no município, como parte da Operação Verão 2025. As equipes trabalham no bairro Eldorado, retirando buracos e aplicando novo asfalto para melhorar a circulação de veículos e garantir segurança para pedestres e motoristas. A ação já beneficiou dezenas de ruas e se estenderá a outras vias do município.

“Estamos trabalhando com dedicação em cada ponto da cidade. Em Brasileia, essa parceria com a prefeitura tem permitido melhorar ruas que há muito tempo precisavam de atenção, garantindo mais conforto e segurança para a população”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da operação: “Esta é a maior ação de recuperação de ruas que já fizemos em Brasileia. Nosso objetivo é atender todos os bairros, para que os moradores possam se deslocar com segurança e facilidade”.

A Operação Verão 2025 abrange pavimentação de ruas, manutenção de ramais, construção de pontes e melhorias em pontos estratégicos de todo o estado, garantindo mobilidade e facilitando o transporte da população.