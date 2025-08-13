O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Feijó, está realizando uma operação de tapa-buraco no centro da cidade. A iniciativa, que integra a “Operação Verão 2025”, visa aplicar massa asfáltica para melhorar a mobilidade urbana e a segurança da população.

Parceria e objetivo

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a colaboração, afirmando que o objetivo é “melhorar a mobilidade nas ruas e oferecer mais segurança para a população”. Os trabalhos se concentram em pontos estratégicos, como a Travessa Getúlio Vargas e a Rua Dilermano Barroso Braga.

O prefeito de Feijó, Railson Ferreira, ressaltou a importância da parceria para atender às demandas urgentes do município. “Essa ação traz um ganho imediato para a população”, disse ele. A operação de recuperação do pavimento continuará em Feijó e será estendida a outros municípios do estado.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por Contilnet.