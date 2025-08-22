21/08/2025
Deracre e Prefeitura de Rodrigues Alves iniciam construção de ponte de 32 metros no Ramal 13 de Maio

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o início dos trabalhos e frisou a importância da ação conjunta com a prefeitura e os moradores

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Rodrigues Alves, iniciou nesta quinta-feira, 21, a construção da ponte do Ramal 13 de Maio, em Rodrigues Alves. A obra faz parte da Operação Verão 2025 e terá 32 metros de extensão, garantindo mais segurança e mobilidade à comunidade local.

Ramal 13 de Maio ganhará ponte de 32 metros com apoio do Deracre e da prefeitura. Foto: Ricarlene Silva/Deracre

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o início dos trabalhos e frisou a importância da ação conjunta com a prefeitura e os moradores.

“O trabalho em parceria com a comunidade e a prefeitura fortalece as ações do governo. Essa ponte é uma demanda antiga e, agora, com união de esforços, vamos garantir mais segurança e mobilidade para todos que vivem e produzem aqui”, afirmou.

A nova ponte vai beneficiar diretamente os moradores da região, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, fortalecendo o desenvolvimento local.

