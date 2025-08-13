12 de agosto de 2025
Deracre executa melhoramento de 36 km do Ramal Limeira, em Senador Guiomard

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu nesta terça-feira, 12, o melhoramento de 36 km do Ramal Limeira, em Senador Guiomard. A ação, integrante da Operação Verão 2025, atendeu solicitação de produtores rurais e moradores, proporcionando melhores condições para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento de quem vive na região.

Ramal Limeira em Senador Guiomard é recuperado pelo Deracre para beneficiar produtores rurais. Foto: Ascom/Deracre

Os serviços realizados incluíram nivelamento da pista, limpeza e reabertura de trechos críticos, além da melhoria nas saídas de água.

“A recuperação do Ramal Limeira garante melhores condições de tráfego para o escoamento da produção agrícola e facilita o acesso das comunidades rurais aos serviços essenciais”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A Operação Verão 2025 é executada em várias regiões do estado, com foco no fortalecimento da infraestrutura viária e no apoio ao desenvolvimento econômico das áreas rurais.

