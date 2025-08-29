Deracre inicia obras na ponte da BR-307 e recebe reconhecimento de moradores do Ramal Pentecostes

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), trabalha na recuperação da ponte sobre o Igarapé Preto, localizada na BR-307, comunidade Santa Maria, em Cruzeiro do Sul. A estrutura apresentava condições precárias, o que gerava preocupação entre os moradores da região.

O ramal BR-307 é um dos mais importantes do Juruá, com intenso fluxo de veículos e responsável pelo escoamento da produção agrícola e extrativista. Entre os produtos transportados estão areia, seixo, barro, farinha, peixe e gado.

O líder comunitário Adriano Almeida gravou um vídeo em que agradeceu ao governo do Estado e ao gerente regional do Deracre, José Amauri, destacando a importância da ação.

“A equipe do Deracre já está trabalhando na ponte. Logo mais ela será liberada. Essa obra é essencial para o ramal, que liga diversas comunidades e garante o transporte da produção local”, afirmou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o compromisso da gestão em atender às demandas da população.

“A recuperação da ponte sobre o Igarapé Preto garante segurança, mobilidade e fortalece a economia do Juruá. O governador Gladson Cameli tem priorizado obras que melhoram a vida das comunidades, e esse é mais um exemplo desse trabalho”, destacou.