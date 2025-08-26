26/08/2025
“Designer de folga”: secretaria de Saúde viraliza nas redes sociais com post bem humorado

Feito em poucos minutos, diretamente do celular, o post rendeu um engajamento supreendente

Um post escrito à mão sobre o funcionamento das Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) de Rio Branco viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Com tom de humor, a mensagem “designer de folga” informava que os atendimentos seguiriam normalmente, chamando a atenção de internautas e provocando piadas entre profissionais de design.

A publicação surgiu através de uma brincadeira bem humorada do assessor de comunicação da Saúde municipal/Foto: Reprodução

Segundo Ton Lindoso, assessor de comunicação da Secretaria de Saúde de Rio Branco (Semsa), a ideia surgiu de forma espontânea. “Quando chegou no domingo e eu estava preparando todo o material para sair, eu rolando assim, eu fiz e tal, vinha uma campanha antiga de alguém que estava procurando designer. E aí essa pessoa fez uma coisa muito legal, muito parecida no paint, sabe? E daí surgiu a ideia do designer estar de folga e anunciar dessa forma o funcionamento das nossas unidades de saúde”, explicou.

O post foi feito rapidamente, usando recursos simples do celular. Ton detalhou: “O mais engraçado dessa parada é que realmente o designer estava de folga e foi o mesmo que fez ali no bloquinho, no notas do iPhone. Pincelei com o dedo mesmo. Então foi um post muito rápido de fazer. Aí coloquei num template já pré-pronto que a gente tem ali no Canva. Então foi assim que surgiu a ideia.”

A iniciativa buscou humanizar a comunicação e teve repercussão além da secretaria. “Quando a gente faz esse tipo de conteúdo, como é uma coisa que humaniza a comunicação, a gente já sabia que seria bem aceito, e de fato foi. Outras cidades começaram a fazer, começou a sair para outros estados e atingir um lugar, essa mensagem da saúde”, disse Ton.

A brincadeira rendeu milhares de curtidas nas redes sociais/Foto: Reprodução

O post gerou identificação e ironia entre a comunidade criativa. “Os profissionais da área de design se sentiram valorizados, virou uma coisa legal dentro da profissão. A galera curtiu muito a ideia. Eu achei legal por dois motivos: conseguimos mostrar para um número muito grande de pessoas o serviço da nossa saúde e valorizamos uma profissão tão desafiadora, que é o design”, completou.

