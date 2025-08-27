Desperta Brasil: veja a programação do evento que terá frei Gilson

27/08/2025
Depois de cantar para 60 mil pessoas na 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, nessa segunda-feira (25/8), frei Gilson é uma das principais atrações do Desperta Brasil 2025. O evento católico, que acontecerá neste sábado (30/8) e domingo (31/8), ocorrerá na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

A edição brasiliense do evento terá 19 horas ininterruptas de fé, louvor e oração. Além de frei Gilson, estarão presentes na ocasião dom José Falcão, Juninho Cassimiro, Eliana Ribeiro, as irmãs Kelly Patricia e Maria Raquel e os padres Marcelo Rossi, Chrystian Shankar, Roger Luiz e Adriano Zandoná. A Comunidade Católica Colo de Deus também subirá ao palco do evento.

Segundo o site Santo Ingresso, todos os ingressos foram vendidos. “Serão mais de 70 mil pessoas reunidas para um encontro poderoso com Deus”, escreveram na página oficial do evento.

Ao todo, estão previstas 120 caravanas de vários estados, como Bahia, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

“Momentos inesquecíveis aguardam você: pregadores inspiradores, efusão do Espírito Santo, santa missa, santo rosário às 4h da manhã, consagração a Nossa Senhora e mais de 10 shows que vão incendiar corações”, informa o site.

Foto de padre cumprimentando fiéis - MetrópolesO padre Marcelo Rossi fará um show no Desperta Brasil, edição em Brasília

Programação do Desperta Brasil 2025

Sábado (30/8)

13h: Abertura de portões
15h30: Show — Adoração e Vida
16h: Show — Missionário Shalom
16h30: Oração — Moysés Azevedo — Louvor e entrega
17h: Show — padre Marcelo Rossi
17h40: Oração — padre Carlos Alexandre
18h: Pregação — padre Adriano Zandoná
18h40: Oração — Roberto Tannus
19h: Coleta
19h20: Pregação — irmã Maria Raquel, do Instituo Hesed
20h: Show — Flávio Vitor
20h30: Show — Eliana Ribeiro
21h: Palavra — cardeal Dom Paulo
21h20: Pregação — dom José Falcão
22h: Oração — Juninho Cassimiro
22h10: Show — Juninho Cassimiro
22h40: Show — irmã Kelly Patricia
23h20: Show — frei Gilson

Domingo (31/8)

00h: Santa missa — padre Roger Luiz, da Canção Nova
2h: Show — Colo de Deus
2h20: Pregação — frei Gilson
3h: Oração de efusão — padres Edmilson e Ailton, da Fraternidade São João Paulo II (FSJPII), com Colo de Deus
4h: Santo rosário — mistérios gozosos — padre Adriano Zandoná e Roberto Tannus
4h30: Santo rosário — mistérios luminosos — padre Carlos Alexandre e Evandro Nunes
5h: Santo rosário — mistérios dolorosos — dom Devair, Ironi Spuldaro e Instituto Hesed
5h30: Santo rosário — mistérios gloriosos — freis Gilson e Josué
6h: Consagração a Nossa Senhora — padre Chrystian Shankar
6h40: Coleta
7h: Show — Fraternidade São João Paulo II
7h20: Pregação — Moisés Rocha
8h: Show e louvor final — Fraternidade São João Paulo II
8h30: Encerramento

Camarote 23 anos da Canção Nova - MetrópolesFrei Gilson, padre Roger Luis e Eliana Ribeiro estão confirmados no Desperta Brasil 2025

