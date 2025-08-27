Desperta Brasil: veja a programação do evento que terá frei Gilson

Depois de cantar para 60 mil pessoas na 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, nessa segunda-feira (25/8), frei Gilson é uma das principais atrações do Desperta Brasil 2025. O evento católico, que acontecerá neste sábado (30/8) e domingo (31/8), ocorrerá na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

A edição brasiliense do evento terá 19 horas ininterruptas de fé, louvor e oração. Além de frei Gilson, estarão presentes na ocasião dom José Falcão, Juninho Cassimiro, Eliana Ribeiro, as irmãs Kelly Patricia e Maria Raquel e os padres Marcelo Rossi, Chrystian Shankar, Roger Luiz e Adriano Zandoná. A Comunidade Católica Colo de Deus também subirá ao palco do evento.

Padre Roger Luis

Frei Gilson

O bispo dom José Francisco Falcão

Momento da adoração

Segundo o site Santo Ingresso, todos os ingressos foram vendidos. “Serão mais de 70 mil pessoas reunidas para um encontro poderoso com Deus”, escreveram na página oficial do evento.

Ao todo, estão previstas 120 caravanas de vários estados, como Bahia, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

“Momentos inesquecíveis aguardam você: pregadores inspiradores, efusão do Espírito Santo, santa missa, santo rosário às 4h da manhã, consagração a Nossa Senhora e mais de 10 shows que vão incendiar corações”, informa o site.

O padre Marcelo Rossi fará um show no Desperta Brasil, edição em Brasília

Programação do Desperta Brasil 2025

Sábado (30/8)

13h: Abertura de portões

15h30: Show — Adoração e Vida

16h: Show — Missionário Shalom

16h30: Oração — Moysés Azevedo — Louvor e entrega

17h: Show — padre Marcelo Rossi

17h40: Oração — padre Carlos Alexandre

18h: Pregação — padre Adriano Zandoná

18h40: Oração — Roberto Tannus

19h: Coleta

19h20: Pregação — irmã Maria Raquel, do Instituo Hesed

20h: Show — Flávio Vitor

20h30: Show — Eliana Ribeiro

21h: Palavra — cardeal Dom Paulo

21h20: Pregação — dom José Falcão

22h: Oração — Juninho Cassimiro

22h10: Show — Juninho Cassimiro

22h40: Show — irmã Kelly Patricia

23h20: Show — frei Gilson

Domingo (31/8)

00h: Santa missa — padre Roger Luiz, da Canção Nova

2h: Show — Colo de Deus

2h20: Pregação — frei Gilson

3h: Oração de efusão — padres Edmilson e Ailton, da Fraternidade São João Paulo II (FSJPII), com Colo de Deus

4h: Santo rosário — mistérios gozosos — padre Adriano Zandoná e Roberto Tannus

4h30: Santo rosário — mistérios luminosos — padre Carlos Alexandre e Evandro Nunes

5h: Santo rosário — mistérios dolorosos — dom Devair, Ironi Spuldaro e Instituto Hesed

5h30: Santo rosário — mistérios gloriosos — freis Gilson e Josué

6h: Consagração a Nossa Senhora — padre Chrystian Shankar

6h40: Coleta

7h: Show — Fraternidade São João Paulo II

7h20: Pregação — Moisés Rocha

8h: Show e louvor final — Fraternidade São João Paulo II

8h30: Encerramento

Frei Gilson, padre Roger Luis e Eliana Ribeiro estão confirmados no Desperta Brasil 2025

