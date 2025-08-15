15/08/2025
Detento no Acre é aprovado no Enem e conquista bolsa integral para o ensino superior

O detento afirmou que utilizou livros, revistas e outros materiais disponíveis na unidade para se preparar

Um detento do Núcleo de Custódia Especial (UP4) do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obteve bolsa integral no curso de contabilidade pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). Para acompanhar as aulas na modalidade de educação a distância (EaD), o preso recebeu um tablet fornecido pelo Iapen, dentro de um projeto que permite o acesso de internos ao ensino superior.

O detento foi aprovado com bolsa através do Prouni/Foto: Reprodução

Identificado como C.O., o detento afirmou que utilizou livros, revistas e outros materiais disponíveis na unidade para se preparar. Ele já havia participado de edições anteriores do Enem e, nesta, conquistou a pontuação necessária para garantir a vaga.

O chefe de segurança do UP4, Aldemar Rocha de Carvalho Neto, destacou que a iniciativa contribui para a reintegração social. Segundo ele, a presença de presos no ensino superior representa avanço para reduzir a reincidência criminal.

A chefe da Divisão de Educação do Iapen, Margarete Santos, informou que o caso é o primeiro no estado em que um detento inicia curso superior a distância. A experiência é tratada como projeto piloto para a criação de uma política voltada a presos interessados em formação universitária.

Com previsão de progressão de regime nos próximos meses, C.O. afirmou que pretende usar o diploma para empreender, com possibilidade de abrir o próprio negócio.

