Detento no Acre é aprovado no Enem e conquista bolsa integral para o ensino superior

Um detento do Núcleo de Custódia Especial (UP4) do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obteve bolsa integral no curso de contabilidade pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). Para acompanhar as aulas na modalidade de educação a distância (EaD), o preso recebeu um tablet fornecido pelo Iapen, dentro de um projeto que permite o acesso de internos ao ensino superior.

Identificado como C.O., o detento afirmou que utilizou livros, revistas e outros materiais disponíveis na unidade para se preparar. Ele já havia participado de edições anteriores do Enem e, nesta, conquistou a pontuação necessária para garantir a vaga.

O chefe de segurança do UP4, Aldemar Rocha de Carvalho Neto, destacou que a iniciativa contribui para a reintegração social. Segundo ele, a presença de presos no ensino superior representa avanço para reduzir a reincidência criminal.

A chefe da Divisão de Educação do Iapen, Margarete Santos, informou que o caso é o primeiro no estado em que um detento inicia curso superior a distância. A experiência é tratada como projeto piloto para a criação de uma política voltada a presos interessados em formação universitária.

Com previsão de progressão de regime nos próximos meses, C.O. afirmou que pretende usar o diploma para empreender, com possibilidade de abrir o próprio negócio.