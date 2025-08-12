12 de agosto de 2025
Detentos do Acre celebram Dia dos Pais com doações e serviços para idosos do Lar Vicentino

Idosos recebem sandálias, hortaliças e cortes de cabelo produzidos no sistema prisional

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), promoveu na manhã desta terça-feira (12) uma ação especial em comemoração ao Dia dos Pais no Lar Vicentino, em Rio Branco.

A programação incluiu a entrega de sandálias e hortaliças, além de cortes de cabelo realizados por detentos. Todos os itens e serviços são frutos do trabalho desenvolvido dentro do Complexo Penitenciário, como parte das atividades de reintegração social.

Iapen realiza ação do Dia dos Pais no Lar Vicentino com serviços e doações produzidos por detentos/Foto: ContilNet

De acordo com André Vinicio, diretor de Reintegração Social do Iapen, a ação também é uma forma de aproximar a sociedade do trabalho realizado no sistema prisional. Ele explica que as sandálias foram fabricadas por detentos, em parceria com o Senapen e o Tribunal de Justiça, e que os internos também são responsáveis por outras iniciativas, como a produção de instrumentos musicais, manutenção de bicicletas e carros, marcenaria, artesanato e cultivo de hortaliças e criação de animais.

Rodrigo Draique, Waldenize Rebelo e André Vinicio/Foto: ContilNet

“O Iapen tem esse olhar para a ressocialização, proporcionando oportunidades para que os internos saiam dali qualificados e em melhores condições para retomar o convívio familiar”, ressaltou. Para os idosos atendidos, a presença dos internos é motivo de alegria. A diretora do Lar Vicentino, Waldenize Rebelo, destacou que a troca é valiosa: “É gratificante, tanto para nós como direção, quanto para os idosos, que recebem e dão carinho durante esse contato”.

Ação é uma oportunidade de troca de afeto entre apenados e idosos/Foto: ContilNet

Um dos participantes, o detento Rodrigo Draique, de 25 anos, que cumpre pena há quatro anos, afirmou que momentos como esse são importantes para mostrar que é possível recomeçar. “É muito gratificante poder mostrar meu talento e provar que todos merecem uma segunda chance”.

Idosos recebem sandálias, hortaliças e cortes de cabelo produzidos no sistema prisional/Foto: ContilNet

A iniciativa, organizada pela Divisão de Trabalho, Produção e Renda do Iapen, além de levar atenção e carinho aos idosos do Lar Vicentino, oportuniza aos detentos a aplicação de seus conhecimentos e a contribuição positiva para a comunidade.

