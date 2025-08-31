Dia do Nutricionista: profissionais da Prefeitura desempenham papel essencial na promoção da saúde

Profissionais de Rio Branco atuam em diferentes frentes, assegurando que a alimentação seja acessível e equilibrada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Da merenda escolar ao atendimento domiciliar, os nutricionistas desempenham papel essencial na garantia da qualidade de vida da população.

Dia do Nutricionista – profissionais da Prefeitura desempenham papel essencial na promoção da saúde. Foto: Ascom

Na rede municipal de saúde de Rio Branco, esses profissionais atuam em diferentes frentes, assegurando que a alimentação seja não apenas acessível, mas também equilibrada e adaptada às necessidades de cada pessoa.

Atuação na saúde pública

Na Secretaria Municipal de Saúde, os nutricionistas trabalham diretamente nas unidades básicas, oferecendo orientação alimentar, acompanhamento nutricional e desenvolvendo estratégias de prevenção de doenças relacionadas à má alimentação, como obesidade, hipertensão e diabetes.

Profissionais de Rio Branco atuam em diferentes frentes, assegurando que a alimentação seja acessível e equilibrada. Foto: Ascom

De acordo com a nutricionista Adriana de Angelis, a importância da profissão está cada vez mais evidente.

“O cuidado com a alimentação está muito em alta. Além disso, a nutrição conforta, protege e reúne as pessoas. Um bom exemplo é o papel das políticas públicas para melhorar a qualidade alimentar da população. O nutricionista é referência em alimentação saudável, pois calcula, acolhe, planeja e direciona as melhores escolhas alimentares de cada paciente”, comentou.

Nutricionistas no Centro de Atenção Psicossocial — Caps Samaúma

Nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o nutricionista desempenha um papel fundamental no cuidado integral à saúde mental. Além de orientar sobre hábitos alimentares saudáveis, esses profissionais acompanham os efeitos que os medicamentos podem causar no peso e no metabolismo dos pacientes, prevenindo doenças como hipertensão e diabetes.

Na Secretaria Municipal de Saúde, os nutricionistas trabalham diretamente nas unidades básicas. Foto: Ascom

A atuação vai além do atendimento individual: inclui oficinas de culinária, rodas de conversa e projetos de hortas comunitárias, que estimulam a autonomia e a reinserção social dos usuários. Em parceria com a equipe multiprofissional, o nutricionista contribui diretamente para o bem-estar e a qualidade de vida de quem busca atendimento nos CAPS.

Nutricionistas no atendimento domiciliar

Outro ponto de destaque é a presença do nutricionista no EMAD (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar). O serviço é voltado a pacientes acamados ou com dificuldades de locomoção, oferecendo avaliação nutricional, orientação às famílias sobre o preparo adequado dos alimentos e adaptação de cardápios conforme a realidade de cada paciente. Essa atuação garante mais conforto, recuperação e qualidade de vida.

A nutricionista Ana Luísa, integrante da equipe multiprofissional do programa Melhor em Casa, explica como ocorre o trabalho com pacientes que necessitam de cuidados especiais.

“Nossa atuação acontece de acordo com a gravidade de cada caso. Inicialmente realizamos a avaliação nutricional, utilizando medidas antropométricas para estimar altura e outras referências. A partir disso, elaboramos um plano alimentar individualizado, com o uso de suplementos e fórmulas nutricionais, de modo a garantir o aporte necessário de calorias, macro e micronutrientes. Esse acompanhamento é essencial para manter o metabolismo em funcionamento, principalmente em pacientes em catabolismo, com feridas extensas ou em recuperação de enfermidades, sempre em conjunto com a equipe multiprofissional”, disse.

Nos CAPS, o nutricionista desempenha um papel fundamental no cuidado integral à saúde mental. Foto: Ascom

Neste 31 de agosto, Dia do Nutricionista, a Prefeitura de Rio Branco parabeniza todos os profissionais que dedicam seu trabalho e conhecimento à promoção da saúde e ao bem-estar da população.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.