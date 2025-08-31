Dia do Nutricionista: profissionais da Prefeitura desempenham papel essencial na promoção da saúde

Da merenda escolar ao atendimento domiciliar, os nutricionistas desempenham papel essencial na garantia da qualidade de vida da população.

Na rede municipal de saúde de Rio Branco, esses profissionais atuam em diferentes frentes, assegurando que a alimentação seja não apenas acessível, mas também equilibrada e adaptada às necessidades de cada pessoa.

Atuação na saúde pública

Na Secretaria Municipal de Saúde, os nutricionistas trabalham diretamente nas unidades básicas, oferecendo orientação alimentar, acompanhamento nutricional e desenvolvendo estratégias de prevenção de doenças relacionadas à má alimentação, como obesidade, hipertensão e diabetes.

De acordo com a nutricionista Adriana de Angelis, a importância da profissão está cada vez mais evidente.

“O cuidado com a alimentação está muito em alta. Além disso, a nutrição conforta, protege e reúne as pessoas. Um bom exemplo é o papel das políticas públicas para melhorar a qualidade alimentar da população. O nutricionista é referência em alimentação saudável, pois calcula, acolhe, planeja e direciona as melhores escolhas alimentares de cada paciente”, comentou.

Nutricionistas no Centro de Atenção Psicossocial — Caps Samaúma

Nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o nutricionista desempenha um papel fundamental no cuidado integral à saúde mental. Além de orientar sobre hábitos alimentares saudáveis, esses profissionais acompanham os efeitos que os medicamentos podem causar no peso e no metabolismo dos pacientes, prevenindo doenças como hipertensão e diabetes.

A atuação vai além do atendimento individual: inclui oficinas de culinária, rodas de conversa e projetos de hortas comunitárias, que estimulam a autonomia e a reinserção social dos usuários. Em parceria com a equipe multiprofissional, o nutricionista contribui diretamente para o bem-estar e a qualidade de vida de quem busca atendimento nos CAPS.

Nutricionistas no atendimento domiciliar

Outro ponto de destaque é a presença do nutricionista no EMAD (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar). O serviço é voltado a pacientes acamados ou com dificuldades de locomoção, oferecendo avaliação nutricional, orientação às famílias sobre o preparo adequado dos alimentos e adaptação de cardápios conforme a realidade de cada paciente. Essa atuação garante mais conforto, recuperação e qualidade de vida.

A nutricionista Ana Luísa, integrante da equipe multiprofissional do programa Melhor em Casa, explica como ocorre o trabalho com pacientes que necessitam de cuidados especiais.

“Nossa atuação acontece de acordo com a gravidade de cada caso. Inicialmente realizamos a avaliação nutricional, utilizando medidas antropométricas para estimar altura e outras referências. A partir disso, elaboramos um plano alimentar individualizado, com o uso de suplementos e fórmulas nutricionais, de modo a garantir o aporte necessário de calorias, macro e micronutrientes. Esse acompanhamento é essencial para manter o metabolismo em funcionamento, principalmente em pacientes em catabolismo, com feridas extensas ou em recuperação de enfermidades, sempre em conjunto com a equipe multiprofissional”, disse.

Neste 31 de agosto, Dia do Nutricionista, a Prefeitura de Rio Branco parabeniza todos os profissionais que dedicam seu trabalho e conhecimento à promoção da saúde e ao bem-estar da população.