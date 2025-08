Dias antes de morrer em acidente trágico, pedreiro ganhou presente antecipado de Dia dos Pais

Um trágico acidente de trânsito tirou a vida do pedreiro Francisco Cordeiro de Paula, de 53 anos, na manhã desta segunda-feira (4), em Cruzeiro do Sul. Ele colidiu com um carro no cruzamento das ruas Bahia e Jaminawas, no bairro Cruzeirão, quando retornava para casa após sair para trabalhar.

Morador do bairro Miritizal, Francisco era muito conhecido na cidade pelo trabalho na construção civil. Segundo a família, ele havia saído cedo para mais um dia de serviço, mas como o ajudante não apareceu, decidiu voltar para casa. No caminho, aconteceu a tragédia.

A dor da perda repentina ficou ainda mais marcada por um gesto de amor feito dias antes pela filha Auricélia Cordeiro, que antecipou o presente de Dia dos Pais e presenteou o pai com uma bota e uma calça.

“Na quinta-feira eu dei pra ele uma bota e uma calça, como lembrancinha do Dia dos Pais. Ainda nem tinha chegado a data, mas eu já tinha dado. Meu pai ficou tão feliz… Acho que ele nem chegou a usar”, contou, emocionada.

Nas redes sociais, Auricélia fez um desabafo, defendendo a memória do pai e pedindo empatia.

“Ele era um homem bom, honesto, trabalhador. Não merecia morrer tão novo em um acidente de trânsito, assim como nenhum de nós merece. Perdi meu pai, e quem o conhecia perdeu um homem de caráter, que honrava com todos os seus compromissos.”

Ela também pediu respeito ao momento de luto da família e evitou críticas ao motorista do carro envolvido no acidente.

“Vi algumas pessoas julgando ele nas redes sociais. Por favor, respeitem nosso momento. Não ataquem o rapaz do carro. Estamos arrasados, mas temos Deus para nos consolar. E não desejamos o mal de ninguém.”

Francisco havia completado 53 anos em junho, e a família recorda com carinho a simplicidade da comemoração.

“Saímos do trabalho e levamos um bolinho pra ele. Meu pai gostava da simplicidade. E era isso que o fazia feliz”, finalizou Auricélia.