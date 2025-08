Motociclista morre após colisão violenta no interior do Acre; veja o momento do impacto

Francisco Cordeiro de Paula, de 53 anos, natural de Porto Walter, morreu na manhã desta segunda-feira (4) em um acidente de trânsito ocorrido no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A colisão aconteceu no cruzamento da ladeira do ICMBio, envolvendo um carro e a motocicleta conduzida por Francisco.

De acordo com testemunhas, o veículo de passeio subia a ladeira quando colidiu com a moto, que trafegava pela via principal. O impacto foi violento e o motociclista morreu ainda no local do acidente.

Segundo informações da Polícia Militar, Francisco não possuía habilitação para conduzir motocicleta. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades de trânsito.