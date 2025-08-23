23/08/2025
Dias antes de morrer, policial descobriu que seria pai de menino

Mayson, morto a tiros por um preso na sexta-feira (22), deixou a esposa grávida de cinco meses

O assassinato do policial civil Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, comoveu colegas e familiares em todo o estado. Mayson, morto a tiros por um preso na sexta-feira (22), deixou a esposa grávida de cinco meses e tinha acabado de descobrir, em um vídeo emocionante gravado dias antes, que seria pai de um menino.

Integrante da turma de 2018 da Polícia Civil do Amapá, Mayson atuava na região sul do estado e era reconhecido pelos colegas como um profissional dedicado, leal e comprometido com o trabalho.

Mayson, morto a tiros por um preso na sexta-feira (22), deixou a esposa grávida de cinco meses/Foto: Reprodução

O crime

Mayson foi morto na tarde de sexta-feira (22) quando Lucas Nonato, preso que estava sendo apresentado na delegacia, conseguiu tomar sua arma e disparar várias vezes.

Após o crime, o suspeito fugiu, invadiu uma residência e manteve uma mulher e uma criança reféns por 17 horas, até se render na manhã de sábado (23).

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) divulgou nota lamentando profundamente a perda do agente e manifestou solidariedade à família: “Mayson Viana de Freitas será lembrado por sua coragem, integridade e pela vida que dedicou à segurança da população. Estamos empenhados em garantir que sua morte não fique impune”, diz o comunicado.

 

 

 

