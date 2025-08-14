Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO

14/08/2025
Diferente de artistas que costumam viajar de avião, o artista preferiu seguir por terra até o interior do estado

Um dos maiores nomes do pagode no Brasil, o cantor Dilsinho chegou ao município de Feijó nesta quinta-feira (14) para realizar um show histórico na abertura de mais uma edição do Festival do Açaí.

Dilsinho sobe ao palco por volta da meia noite e levará para o público grandes sucessos de sua carreira/ Foto: ContilNet

O artista e a banda chegaram em um ônibus da Transacreana que foi fretado só para eles. O automóvel veio de Cuiabá.

Informações repassadas à reportagem do ContilNet apontam que Dilsinho abriu mão de jatinho particular para chegar ao município de ônibus e conhecer de perto a realidade.

O cantor se apresenta às 00h desta quinta.

