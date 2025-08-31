Discussão em bebedeira termina com homem ferido a faca no pescoço no Bujari

Vítima foi atingida com um golpe de faca no pescoço pelo primo

Uma confraternização entre familiares terminou em violência na noite deste domingo (31), no Ramal Monte Alegre, Assentamento Walter Arce, zona rural de Bujari. Ruan Rodrigues Emídio, de 30 anos, foi atingido com um golpe de faca no pescoço pelo primo, Thiago Bento Rodrigues, de 34 anos.

Discussão em bebedeira termina com homem ferido a faca no pescoço no Bujari. Foto: ContilNet

De acordo com a Polícia Militar, Ruan havia participado de um torneio de futebol e, após o evento, decidiu beber com o tio e o primo. Durante a bebedeira, uma discussão foi iniciada. Irritado, Thiago tentou agredir o tio, mas Ruan interveio para defendê-lo e acabou ferido com um corte profundo no pescoço. Após o ataque, o agressor fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas familiares colocaram Ruan em um carro particular e o levaram diretamente ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada consciente e em estado estável.

Durante a ocorrência, a Polícia constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra Ruan por pensão alimentícia. Após receber alta médica, ele deverá ser conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Foto: ContilNet

O caso foi inicialmente registrado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pela investigação.

