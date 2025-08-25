Dois corpos são encontrados em ramal de cidade no interior do Acre; polícia investiga o caso

A Polícia Civil do Acre está investigando a descoberta de dois corpos no município de Mâncio Lima. O caso foi registrado nesta segunda-feira (25), no ramal Feijão Insosso.

De acordo com informações iniciais, o delegado José Obetânio e sua equipe estiveram no local para realizar os primeiros procedimentos de perícia e coleta de informações que possam esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Até o momento, não há detalhes sobre a identidade das vítimas nem sobre as possíveis causas das mortes.

A Polícia Civil informou que novas informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.