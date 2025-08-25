25/08/2025
Universo POP
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal

Dois corpos são encontrados em ramal de cidade no interior do Acre; polícia investiga o caso

Até o momento, não há detalhes sobre a identidade das vítimas nem sobre as possíveis causas das mortes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre está investigando a descoberta de dois corpos no município de Mâncio Lima. O caso foi registrado nesta segunda-feira (25), no ramal Feijão Insosso.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (25), no ramal Feijão Insosso/Foto: Reprodução

De acordo com informações iniciais, o delegado José Obetânio e sua equipe estiveram no local para realizar os primeiros procedimentos de perícia e coleta de informações que possam esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Até o momento, não há detalhes sobre a identidade das vítimas nem sobre as possíveis causas das mortes.

A Polícia Civil informou que novas informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.