Donald Trump tem CPF ativo no Brasil desde 2014 e possui score positivo

Um dado curioso envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem repercutido nas redes sociais: a existência de um CPF em seu nome registrado no Brasil. A informação foi confirmada em consulta à Receita Federal, que mostra o documento ativo desde 2014, com os dados pessoais corretos e até score positivo.

A descoberta surpreendeu usuários da internet e foi verificada pelo Portal Leo Dias, que constatou que o registro aparece exatamente com o nome completo de Trump e sua data de nascimento. Apesar da confirmação da autenticidade, ainda não há explicação oficial sobre quem teria solicitado a emissão.

A principal hipótese levantada é que o magnata teria providenciado o cadastro no Brasil em meio às negociações para a construção de um empreendimento de luxo no Rio de Janeiro. O projeto, chamado Trump Hotel Rio de Janeiro, foi anunciado em 2014 em parceria com a LSH Barra. A obra chegou a ser parcialmente inaugurada em 2016, durante os Jogos Olímpicos, mas não passou dos quatro primeiros andares e nunca foi concluída.

O inusitado CPF, agora revelado, trouxe de volta à tona a história do empreendimento frustrado e reforçou as especulações sobre a ligação de Trump com negócios no Brasi