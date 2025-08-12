12 de agosto de 2025
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos

Operação do Ministério Público De São Paulo mira esquema de corrupção que teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão desde 2021

O empresário Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12/8) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP). A ação também resultou na prisão de Mario Otávio Gomes, executivo da Fast Shop, e do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto. A investigação aponta um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda e empresários.

Detalhes Do Esquema De Fraude

O auditor Artur Gomes da Silva Neto é apontado como o principal operador da fraude. Segundo os promotores, ele manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários para as empresas e, em troca, recebia pagamentos mensais de propina. A investigação estima que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 1 bilhão em subornos desde 2021.

Os envolvidos podem responder por crimes como corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Metrópoles entrou em contato com as empresas, mas não obteve retorno até o momento.

