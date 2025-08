Dupla invade agência do Banco do Brasil em tentativa de furto e é pega em flagrante no Acre

Uma tentativa de furto a um caixa eletrônico do Banco do Brasil mobilizou a Polícia Militar na madrugada da última quarta-feira (30), em Feijó, interior do Acre.

A ação criminosa aconteceu por volta de 1h30 e deixou o vidro do caixa eletrônico completamente destruído. Durante a operação policial, dois suspeitos foram detidos em flagrante.

Entre os suspeitos, estava um adulto, encontrado ainda dentro da agência, e adolescente, que tentou escapar, mas foi apreendido pouco depois.

Apesar dos danos causados, nenhuma quantia foi levada do banco. Outros dois envolvidos conseguiram fugir e estão sendo procurados pelas autoridades.

A Polícia Militar está analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar os foragidos e compreender as circunstâncias do crime.