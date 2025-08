Dupla Kgame vence ExpoGameJam 2025 e garante vaga na maior feira de games do mundo

Após 48 horas seguidas de desenvolvimento intenso dentro da Expoacre 2025, a ExpoGameJam chegou ao fim com a dupla Kgame garantindo vaga na Gamescom 2026, uma das maiores feiras de games do planeta, neste sábado (02).

O evento, realizado no espaço do Sebrae, foi o primeiro desafio do tipo já promovido no estado e reuniu desenvolvedores locais em uma verdadeira maratona de criatividade e inovação.

Cledson Amaral, organizador da ExpoGameJam, celebrou o resultado da iniciativa e destacou a importância do momento.

“O Sebrae identificou que o mercado de jogos eletrônicos já supera até o cinema em termos de crescimento global. Nossa proposta foi justamente impulsionar o empreendedorismo nesse setor, promovendo conexões e apoiando quem quer transformar paixão em negócio”, explicou.

A dupla vencedora não só desenvolveu um jogo em tempo recorde, como também passou os dois dias completos utilizando as instalações da ExpoGameJam, uma incubadora parceira, com direito a virada de noite, café e muito trabalho.

Como prêmio, os criadores terão a oportunidade de apresentar seu projeto em 2026 na Gamescom, na Alemanha, com apoio do Sebrae para buscar investidores e ampliar o acesso ao mercado internacional.

“O que vemos hoje é uma comunidade cheia de talento e criatividade, muitas vezes sem apoio suficiente para crescer. Queremos mudar isso”, reforçou Cledson.

Segundo ele, o evento é apenas uma das ações previstas para fortalecer o ecossistema de games no Acre e em toda a região norte.

A ExpoGameJam também fez parte de uma estratégia maior que envolve diversas instituições, numa parceria para reter talentos no Brasil e evitar a migração de desenvolvedores para outros países.