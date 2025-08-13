Edvaldo Souza anuncia aposentadoria da TV após décadas de jornalismo; “Fiz minha parte”

O jornalista e apresentador Edvaldo Souza anunciou, nesta quarta-feira (13), sua aposentadoria oficial da televisão. O comunicado feito por meio de um vídeo publicado em redes sociais, marca o encerramento de uma carreira de décadas na atuação no jornalismo acreano, com destaque para o comando do programa Gazeta Alerta, da TV Record.

Edvaldo contou que já estava afastado das telas desde dezembro e que a escolha de não retornar foi definitiva. “Já faz algum tempo que não apresento programas de televisão. Na verdade, desde dezembro, depois de um período de 40, 50 dias, retornei e efetivamente decidi me aposentar do vídeo. Só me resta agradecer a você que sempre me acompanhou, deu prazer da audiência todos os dias, sempre uma audiência fenomenal. Muito obrigado. Agradecer aos bons colegas que comigo trabalharam. Foram milhares de programas que apresentei. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos vocês”, disse.

Na legenda do vídeo, o apresentador afirmou que era tempo de decidir encerrar seu trabalho e agradeceu empresários e colegas jornalistas que fizeram parte de sua trajetória profissional.

“Temos tempo para tudo. Inclusive para decidir parar de fazer qualquer atividade que não nos dê motivação, prazer, satisfação. Durante décadas enquanto comunicador dei minha contribuição à comunidade, ao estado que nasci. Aqui meus filhos foram criados. Também sei que o nosso Acre sempre será um lugar para fortes, corajosos e para pessoas que não dobram a esquina por causa de cara feia e que tentam sobreviver todos os dias. Agradeço a Deus, aos empresários, e colegas que comigo trabalharam. Fiz minha parte enquanto apresentador de TV”, concluiu.