Eletricista realiza sonho do 1º carro e compra de Uno 96 viraliza

O eletricista Júlio Cézar Correa, de 31 anos, vive um momento especial: além de comprar seu primeiro carro, ele aguarda o nascimento da primeira filha, previsto para a próxima terça-feira (12). Morador de Três Lagoas (MS), a conquista foi compartilhada nas redes sociais e a história viralizou.

O carro, um UNO 1996/1997 com um laço vermelho colocado para a entrega, chamou atenção e rendeu mais de 3,5 mil comentários nas redes sociais da loja responsável pela venda. A história foi compartilhada por vários perfis na internet.

Júlio contou ao g1 que já vinha procurando um carro, mas a falta de dinheiro dificultava. Nesse período, ele ainda foi demitido da empresa onde trabalhava. “Já pensei logo em comprar o carro, senão a gente acaba gastando o dinheiro e não compra mais, né?”.

Ele explicou que o bem é fruto de luta, perseverança e veio na hora certa. “Agora que vou ser pai, já estava pensando como eu iria andar com a minha família, mas Deus é bom que colocou a loja no caminho“.

Segundo Júlio, ele chegou a encontrar um modelo mais barato, mas o carro precisava de reforma completa e estava com documentos atrasados. Casado há oito anos, Júlio disse que ele e a esposa ficaram surpresos com a repercussão nas redes sociais.

A foto do carro recebeu muitos elogios. “Tudo na vida tem crítica, tem alguém falando mal. Se a gente for ligar para isso, não faz nada na vida”,comentou Júlio. Ele agradeceu o atendimento da loja e disse que agora vai trabalhar para reformar o novo carro.

Laço no capô e conquista compartilhada

O empresário Maxsuel Bemfica Ferreira, dono da loja onde o carro foi comprado, disse que o laço no capô é usado em todas as entregas. A ideia surgiu há três meses, como forma de parabenizar os clientes pela nova conquista.

“Seja carro novo ou velhinho, como nesse caso. Entendemos que é um momento especial para o cliente. Por isso colocamos o laço no Uno também, sem imaginar que viralizaria assim”, disse Maxsuel.