20/04/2026
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Malafaia gera polêmica ao comparar valores de dízimo em vídeo

A fala gerou reações diversas nas redes sociais

Por Juan Vinícius, ContilNet 20/04/2026 às 15:52
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Malafaia gera polêmica ao comparar valores de dízimo em vídeo
O pastor exemplifica a situação com casos hipotéticos | Foto: Reprodução

Um vídeo do pastor Silas Malafaia voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias ao abordar a prática do dízimo de forma direta e comparativa. Na gravação, o líder religioso faz uma espécie de “tabela de preços” ao comentar sobre contribuições financeiras de fiéis, relacionando os valores ao que chama de compromisso com Deus.

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Durante a pregação, Malafaia critica pessoas que, segundo ele, tentam “enganar” Deus ao não contribuírem proporcionalmente à renda. “Tem gente que pensa que Deus é trouxa”, afirma no vídeo.

O pastor exemplifica a situação com casos hipotéticos. Segundo ele, alguém que deveria contribuir com cinco mil reais de dízimo, mas entrega apenas mil, estaria tentando apenas “dar satisfação”. Em outro exemplo, cita uma pessoa que deveria doar dez mil reais, mas contribui com dois mil para afirmar que está cumprindo a prática religiosa.

Malafaia também menciona o caso de empresários, afirmando que, se uma empresa gera lucro de um milhão de reais, o dízimo correspondente seria de cem mil. “Se você quer usar parte do dinheiro para sua vida, é decisão sua, mas o dízimo é esse”, declarou.

A fala gerou reações diversas nas redes sociais, dividindo opiniões entre apoiadores e críticos.

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