Em Brasília, Gladson será oficializado presidente da federação União Progressistas; Rueda será vice

Nesta terça-feira (19), por volta das 14h, o União Progressistas, resultado da federação entre o Progressistas e o União Brasil, realizará uma convenção em Brasília. O evento contará com a presença do governador do Acre, Gladson Cameli, que assumirá a presidência da federação no estado, enquanto Fábio Rueda será o vice-presidente.

A vice-governadora Mailza Gomes e o deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), também estarão presentes na convenção, além de outras lideranças dos dois partidos.

Durante o evento, espera-se que Mailza seja lançada como a candidata ao Governo do Acre pelo grupo nas eleições de 2026.