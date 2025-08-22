22/08/2025
Em dois meses, 17 presos fogem de penitenciárias do Acre; 14 continuam foragidos

Até o momento, no entanto, não houve novas capturas desde a última fuga registrada em Senador Guiomard

O sistema prisional acreano enfrenta uma sequência preocupante de fugas. Em um intervalo de apenas dois meses, 17 detentos escaparam de diferentes unidades, mas somente três foram recapturados até agora. Outros 14 continuam em liberdade. O levantamento foi feito pelo G1 Acre.

O primeiro caso ocorreu no Complexo Penitenciário de Rio Branco, em 19 de junho, quando nove presos deixaram a unidade. Pouco depois, em 19 de julho, o mesmo presídio voltou a registrar outra fuga, desta vez com seis internos. O episódio mais recente foi no último domingo (17), quando dois homens fugiram da Unidade Antônio Sérgio Silveira de Lima, em Senador Guiomard, interior do Acre.

Complexo Penitenciário de Rio Branco/Foto: Reprodução

Entre os que já voltaram à prisão estão Arthur Carvalho Gomes (28 anos) e Natanael do Nascimento Salgueiro (25 anos), recapturados após a fuga de junho, além de Ruan Carlos Souza da Silva, que havia escapado em julho.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), a maior parte dos fugitivos tem envolvimento com facções criminosas e passagens por diversos crimes. A fuga pode gerar aumento das penas, já que o Código Penal prevê detenção de seis meses a dois anos nesses casos, com possibilidade de agravamento dependendo das circunstâncias.

As forças de segurança estaduais seguem mobilizadas para tentar localizar os foragidos. As buscas contam com apoio aéreo, veículos e o trabalho de inteligência, que utiliza tanto investigações próprias quanto informações repassadas por meio de denúncias anônimas.

Até o momento, no entanto, não houve novas capturas desde a última fuga registrada em Senador Guiomard.

