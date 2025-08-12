12 de agosto de 2025
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni, o casal reatou o relacionamento no início do ano e foi visto em São Paulo

Alexandre Nardoni e Anna Jatobá, condenados pela morte de Isabella Nardoni em 2008, foram vistos recentemente fazendo compras e passeando juntos na zona norte de São Paulo. O casal, que cumpre pena em regime aberto, reatou o relacionamento no início deste ano, após terem se separado em 2023.

TV Globo/Reprodução

Revolta da mãe de isabella

A reportagem que mostrou o casal junto na rua gerou uma forte reação de Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella. Ela expressou sua indignação com a situação, classificando-a como um “absurdo de tamanho maior”.

“É triste, a gente sente como se a Justiça relativamente tivesse sido feita. Estão levando hoje uma vida normal, plena, enquanto eu tenho que ficar aqui nessa batalha, nessa luta diária […] sendo que minha filha, infelizmente, nunca mais vai voltar”, desabafou Ana Carolina.

Condenações e liberdade

Anna Jatobá foi condenada a 26 anos de prisão, enquanto Alexandre Nardoni recebeu a pena de 30 anos. Após cumprir 16 anos, ele obteve progressão de pena para o regime aberto, assim como Jatobá. Os dois agora estão em liberdade e se reconciliaram, o que surpreendeu muitos, já que haviam se separado brevemente.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

