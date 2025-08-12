Em nota, PRF afirma que vídeo de motoboy em blitz contém informações imprecisas e se posiciona

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre divulgou nesta terça-feira (12) uma nota oficial para esclarecer informações imprecisas veiculadas em vídeo publicado por um influenciador digital local. O vídeo mostra a abordagem de um motociclista em uma blitz em Rio Branco, que recebeu multa por portar um celular acoplado ao capacete por meio de um suporte.

Segundo a PRF, as imagens e declarações não refletem a realidade completa dos fatos. A corporação reforça que o condutor foi devidamente informado sobre o enquadramento da infração durante toda a abordagem, mesmo que, no vídeo, o agente não tenha apresentado imediatamente o artigo do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que fundamenta a penalidade.

A PRF enfatiza que o uso do telefone celular adaptado dessa forma ao capacete configura situação irregular e representa grave risco à segurança viária. “Equipamentos instalados dessa forma podem desviar a atenção do condutor, comprometer seus reflexos e equilíbrio, colocando em risco não apenas a sua própria vida, mas também a de passageiros, pedestres e demais usuários da via”, afirma a nota.

A corporação lembra ainda que dirigir utilizando telefone celular ou equipamento que comprometa a segurança pode configurar infração média ou gravíssima, conforme o CTB, e que todas as ações da PRF são pautadas pela legalidade, transparência e respeito aos direitos dos cidadãos.

Confira a nota na íntegra:

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, a respeito de um vídeo que circula nas redes sociais, publicado por um influenciador digital do Acre, o conteúdo apresenta informações imprecisas sobre uma abordagem realizada por policial rodoviário federal.

As imagens e declarações não correspondem à realidade dos fatos. Durante o procedimento, o condutor foi devidamente informado sobre o enquadramento da infração, com o policial apresentando todas as informações necessárias no decorrer de toda a abordagem.

Quanto à imagem do capacete com telefone celular acoplado, além de já configurar situação irregular, a forma como aparece no vídeo não condiz com a realidade constatada pelos policiais no momento da abordagem, conforme registrado pela própria equipe.

A maneira como o dispositivo (celular) estava adaptado ao capacete representa um grave risco à segurança viária. Equipamentos instalados dessa forma podem desviar a atenção do condutor, comprometer seus reflexos e equilíbrio, colocando em risco não apenas a sua própria vida, mas também a de passageiros, pedestres e demais usuários da via. Situações assim têm potencial para provocar acidentes com consequências graves e irreversíveis.

A PRF reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o respeito aos direitos de todos os cidadãos, atuando sempre em conformidade com a legislação e os protocolos operacionais vigentes.

Núcleo de Comunicação Social – PRF/AC