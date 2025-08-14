Em Sena Madureira, nível do Rio Iaco segue em queda e marca apenas 65 centímetros

Em decorrência da forte seca que predomina na região Acreana, o nível das águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou mais uma diminuição nas últimas 24 horas. Nesta quinta-feira (14) a régua amanheceu medindo somente 65 centímetros.

A realidade atual é bem diferente do que a verificada no início do ano quando o nível chegou a ultrapassar a cota de alerta que é de 14 metros.

Diante desse cenário, os moradores das mais variadas comunidades do Rio Iaco vem enfrentando dificuldades de navegação. Em alguns trechos do rio, é preciso empurrar as embarcações que ficam encalhadas.

Na maioria dos casos, os ribeirinhos estão optando trafegar pelos ramais, dados os percalços enfrentados.

Outra preocupação recorrente diz respeito ao abastecimento de água potável em Sena Madureira. É que o Saneacre faz a captação de água do Rio Iaco e envia para a ETA (Estação de Tratamento). Mas, segundo o Governo, por enquanto, o abastecimento não está comprometido.