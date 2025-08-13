Em suposto áudio, Petecão rebate cobrança de eleitor sobre impeachment de Moraes; OUÇA

Supostos áudios atribuídos ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e a um eleitor circulam na internet nesta semana, trazendo à tona o debate sobre o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na gravação, o eleitor cobra que o parlamentar apoie a medida: “E aí, Petecão, boa noite, meu amigo. Homem do céu, assina logo esse impeachment aí desse homem, rapaz. Tira esse homem desse poder aí. Ajude nós, pelo amor de Deus. Vamos lá. Você votar a reeleição aí pra nós eleger o senhor de novo aí, positivo. Assina logo esse impeachment aí, homem”, disse.

ENTENDA: No Acre, Lula pede a Petecao que não assine pedido de impeachment de Moraes no Senado

O senador, no entanto, rebateu afirmando que não há votação em andamento e que o assunto tem sido alvo de desinformação:

“Amigo, eu tenho pena de você, viu cara? Me perdoe, mas é muito triste ver pessoas como você sendo usado, cara. Nem votação não, irmão. O Senado não tá nem funcionando. Não existe votação. Não se deixa levar pra essas Fake News não, irmão. Pelo amor de Deus. Eu tenho você como um homem inteligente, pelo amor de Deus. Faça isso não, cara, te atualiza, vê direitinho aí tu me cobra, no dia que tiver a votação aí tu cobra a minha posição, tá bom? Me cobra. Tu mora em Rio Branco? Tu mora aonde? Aí tu me cobra o meu voto. Não se deixa levar por essas notícias, essas Fake News”, retrucou.

Sobre o pedido de impeachment

O debate ocorre no momento em que a oposição no Senado afirma ter reunido 41 assinaturas para protocolar o pedido de impeachment de Moraes. Para que a proposta seja aprovada em plenário, são necessários 54 votos, dois terços da Casa. A base aliada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a cúpula do Senado já indicaram que devem barrar o processo, alegando falta de justificativa legal e risco institucional.

Mesmo que todos os 41 senadores que assinaram mantenham sua posição, ainda seriam necessários mais 13 votos para atingir o quórum. Além disso, há casos de parlamentares que aderiram apenas para permitir a deliberação, sem compromisso de votar favoravelmente à perda do cargo do ministro do STF.

