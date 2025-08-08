No Acre, Lula pede a Petecao que não assine pedido de impeachment de Moraes no Senado

Ao criticar a ex-presidente Jair Bolsonaro e as taxações importas pelo presidente dos EUA ao Brasil, o presidente Lula fez um pedido ao senador Sérgio Petecão sobre o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que tramita no Senado Federal.

“Petecão, aproveito aqui para fazer um pedido a você: não assine nesse absurdo contra a soberania brasileira, contra a democracia e a justiça brasileira”, disse o presidente olhando para o senador acreano.

Dos três senadores eleitos pelo Acre, apenas Petecão não assinou o pedido que tramita no Senado e pode ocasionar o impeachment do ministro.

“É um absurdo isso que estão fazendo com o Brasil”, finalizou o presidente.