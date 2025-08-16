Embolia pulmonar mata empresário dias após retorno de viagem ao Chile

O empresário Claus Costa Pusch, de 45 anos, morreu em decorrência de uma embolia pulmonar após retornar de uma viagem ao Chile. A condição, causada por uma trombose venosa profunda (TVP), pegou a família de surpresa e, segundo os médicos, pode ter sido desenvolvida durante o voo de avião. Claus, que era proprietário de uma imobiliária em Bertioga, no litoral de São Paulo, deixou a esposa, Yandra Kalçowisk, e duas filhas.

Segundo o cirurgião vascular Marcello Romiti, a trombose venosa profunda pode afetar qualquer pessoa em uma aeronave devido à má circulação, imobilidade e pressão da cabine. A esposa de Claus contou que o marido, que era muito saudável, não sentiu nada durante o voo de volta para o Brasil.

A dor começou alguns dias depois, mas foi confundida com uma dor muscular. Os sintomas mais preocupantes, como falta de ar e indisposição, surgiram na quarta-feira (6), mas o empresário continuou suas atividades, inclusive trabalhando e jogando futebol. Foi durante a partida, na quinta-feira, que ele desmaiou.

Após o desmaio, ele procurou atendimento em um pronto-socorro, mas voltou para casa. No dia seguinte, foi dirigido para um hospital em São Paulo, onde foi diagnosticado com trombose. Apesar de estar internado na UTI, Claus mantinha um bom humor e se comunicava com amigos e familiares, porém, seu quadro de saúde piorou na madrugada de segunda-feira (11), e ele acabou não resistindo.

A viúva relembrou a filosofia de vida do marido, que sempre dizia que “a vida era muito curta e deveria ser vivida intensamente”. Para ela, o maior legado de Claus foi o incentivo para que as pessoas aproveitem a vida e criem memórias com a família.