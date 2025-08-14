14/08/2025
Encontro reúne chapas regional e federal para debater futuro da Psicologia no Acre

A atividade inicia uma série de encontros previstos para debater temas relacionados à ética, inclusão e compromisso social na Psicologia, respeitando as realidades do Acre

Representantes das chapas 11, que concorrem ao Conselho Regional de Psicologia de Rondônia e Acre, e da chapa 21, que disputa o Conselho Federal, realizam encontro no próximo sábado (16), às 16h, na sede da ADUFAC, em Rio Branco. O evento tem como objetivo discutir propostas e trocar experiências para fortalecer a atuação da categoria no estado.

O encontro reúne representantes das chapas local e nacional, que estão concorrendo ao conselho/Foto: Cedida

A reunião contará com a presença de Ivani e Tessa, candidatas à presidência e vice-presidência da chapa 21, que irão apresentar suas propostas e visão para o Sistema Conselhos.

Segundo a organização, a atividade marca o início de uma série de encontros previstos para debater temas relacionados à ética, inclusão e compromisso social na Psicologia, respeitando as diferentes realidades do Acre.

O encontro é aberto à participação de profissionais e estudantes da área, que poderão contribuir com sugestões e dialogar sobre desafios e perspectivas para a profissão.

