Encontro reúne chapas regional e federal para debater futuro da Psicologia no Acre

Representantes das chapas 11, que concorrem ao Conselho Regional de Psicologia de Rondônia e Acre, e da chapa 21, que disputa o Conselho Federal, realizam encontro no próximo sábado (16), às 16h, na sede da ADUFAC, em Rio Branco. O evento tem como objetivo discutir propostas e trocar experiências para fortalecer a atuação da categoria no estado.

A reunião contará com a presença de Ivani e Tessa, candidatas à presidência e vice-presidência da chapa 21, que irão apresentar suas propostas e visão para o Sistema Conselhos.

Segundo a organização, a atividade marca o início de uma série de encontros previstos para debater temas relacionados à ética, inclusão e compromisso social na Psicologia, respeitando as diferentes realidades do Acre.

O encontro é aberto à participação de profissionais e estudantes da área, que poderão contribuir com sugestões e dialogar sobre desafios e perspectivas para a profissão.