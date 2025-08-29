Energisa na Comunidade acontece neste sábado na Cidade do Povo

A Energisa Acre promove neste sábado, 30 de agosto, mais uma edição do Energisa na Comunidade, na praça localizada na Rua Maria de Jesus, quadra 10B, no bairro Cidade do Povo. O evento tem como objetivo aproximar a empresa da população, oferecendo serviços essenciais que fazem a diferença no dia a dia.

Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos como negociações de débitos com condições especiais, inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica, emissão de segunda via de fatura, troca de titularidade entre outros serviços.

Além disso, a equipe do Projeto Nossa Energia, do Programa de Eficiência Energética (PEE), estará realizando cadastros para a troca de geladeiras e ventiladores, bem como a substituição de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED, que são mais eficientes e econômicos.

A empresa também reforça seu compromisso com a segurança da população, promovendo orientações sobre os riscos da rede elétrica e boas práticas para evitar acidentes envolvendo eletricidade.

A supervisora da Energisa, Izabelly Saturnilho, convida os moradores da região a participarem.

“Será uma manhã de interatividade com a comunidade. O objetivo da empresa é estar cada vez mais próxima, levando serviços, orientações e conscientização. Convido todos a aproveitarem essa oportunidade.”

Para o atendimento, é necessário apresentar um documento com foto, a conta de energia, o número do NIS e uma foto do eletrodoméstico para cadastro. Já para a troca de lâmpadas, o consumidor deve levar as antigas, com limite de até 6 unidades.