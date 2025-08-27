26/08/2025
Ensino sem distância: escolas de difícil acesso recebem Cantinho da Leitura em Brasiléia

Além da zona rural, as escolas da área urbana também já contam com Cantinhos da Leitura

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de materiais pedagógicos para a criação dos Cantinhos da Leitura em escolas multisseriadas situadas em áreas de difícil acesso na zona rural do município.

As escolas contempladas foram: Santa Luzia (km 84)
Dom Pedro I (km 84)
São Francisco I (km 84)
Santa Quitéria (km 75)
Fulgêncio de Paiva (km 59)
Gesilda de Freitas Paixão (km 59), Nova União (km 59), São Francisco II (km 52).

Secretaria de Educação entrega materiais para os Cantinhos da Leitura em escolas rurais de Brasiléia, promovendo incentivo à leitura e aprendizado/Foto: Secom/ Prefeitura de Brasileia

Além da zona rural, as escolas da área urbana também já contam com Cantinhos da Leitura, garantindo a todos os alunos um espaço especial de incentivo ao conhecimento.

“O Cantinho da Leitura é um investimento simples, mas de grande impacto. Estamos cuidando do futuro das nossas crianças e criando oportunidades para que a educação chegue com qualidade a cada canto de Brasiléia”, destacou o prefeito Carlinhos do Pelado.

Espaços acolhedores e criativos garantem que todos os alunos de Brasiléia tenham acesso à leitura e ao conhecimento/Foto: Secom/ Prefeitura de Brasileia

Para a secretária de Educação Raiza Dias, a iniciativa fortalece o aprendizado, incentiva o hábito da leitura e proporciona mais acolhimento e criatividade no ambiente escolar.

Além da zona rural, as escolas da área urbana também já contam com Cantinhos da Leitura, garantindo a todos os alunos um espaço especial de incentivo ao conhecimento.

Confira a galeria:

