Enteado esfaqueia padrasto para proteger a mãe durante agressão dentro de residência em Rio Branco

Homem é esfaqueado pelo enteado após agredir a esposa no bairro Montanhês, em Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A.S.S, de 34 anos, foi ferido com um golpe de faca nas costas na noite deste sábado (30), após agredir a própria esposa dentro da residência localizada na rua Porto Velho, bairro Montanhês, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, durante uma discussão, A.S.S passou a agredir a mulher. Ao ouvir os gritos de socorro, o filho dela interveio, pegou uma faca e desferiu um golpe nas costas do padrasto para cessar as agressões contra a mãe. Após o crime, o jovem fugiu do local.

A.S.S., de 34 anos, recebeu atendimento do Samu após ser ferido pelo enteado e encaminhado ao pronto-socorro da capital/Foto: ContilNet

Policiais militares do 3º Batalhão foram acionados, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso está sendo acompanhado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.