Enteado esfaqueia padrasto para proteger a mãe durante agressão dentro de residência em Rio Branco

A.S.S, de 34 anos, foi ferido com um golpe de faca nas costas na noite deste sábado (30), após agredir a própria esposa dentro da residência localizada na rua Porto Velho, bairro Montanhês, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, durante uma discussão, A.S.S passou a agredir a mulher. Ao ouvir os gritos de socorro, o filho dela interveio, pegou uma faca e desferiu um golpe nas costas do padrasto para cessar as agressões contra a mãe. Após o crime, o jovem fugiu do local.

Policiais militares do 3º Batalhão foram acionados, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso está sendo acompanhado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).