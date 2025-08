Escândalo no PSG: Astro do time é acusado de estupro e pode pegar até 15 anos de prisão

Achraf Hakimi foi denunciado pelo Ministério Público de Nanterre, na França, nesta sexta-feira (1º/8), por acusação de estupro. A notícia foi divulgada pelo Le Parisien e o lateral-direito do PSG pode pegar até 15 anos de prisão, caso seja condenado.

A suposta vítima é uma mulher de 24 anos. Ela relatou que o marroquino teria obrigado a forçou a manter relação sexual com ele. Em depoimento à polícia, ela descreveu que os dois se conheceram pelas redes sociais, em janeiro de 2023.

No mês seguinte, Hakimi a convidou para um encontro na casa dele, em Paris, local em que o estupro teria acontecido. A defesa do marroquino negou as acusações e alegou que a mulher estaria fazendo uma tentativa de extorsão.

Após a denúncia, o lateral foi mantido sob supervisão judicial durante 29 meses, desde a denúncia, em março de 2023, até a formalização pelo Ministério Público.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.