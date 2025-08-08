8 de agosto de 2025
“Esperança de um futuro com mais oportunidades”, diz Meire Serafim sobre investimentos de Lula para o Acre

Recursos federais reforçam infraestrutura, energia, educação e meio ambiente, promovendo desenvolvimento e geração de empregos

Na manhã desta sexta-feira (8), a deputada Meire Serafim acompanhou o presidente Lula e sua comitiva em voo de Brasília a Rio Branco para participar da cerimônia que marcou o anúncio de mais de R$ 1,1 bilhão em recursos federais destinados ao Acre. O aporte significativo visa impulsionar diversas áreas essenciais para o desenvolvimento do estado.

“Esperança de um futuro com mais oportunidades”, diz Meire Serafim sobre investimentos de Lula para o Acre. Foto: Reprodução

Os investimentos contemplam setores estratégicos como infraestrutura, transporte, energia, educação, regularização fundiária, meio ambiente e assistência social, com o objetivo de promover oportunidades e melhorar a qualidade de vida da população acreana.

A cerimônia contou com a presença do governador Gladson Cameli, ministros, lideranças nacionais e autoridades locais. Para a deputada Meire Serafim, essa parceria entre o Governo Federal e o Acre é fundamental para renovar as esperanças de progresso e oferecer mais oportunidades para toda a população do estado.

“Essa parceria fortalece o Acre e renova a esperança de um futuro com mais oportunidades e progresso para todos”, disse a deputada.

Recursos federais reforçam infraestrutura, energia, educação e meio ambiente, promovendo desenvolvimento e geração de empregos. Foto: Reprodução

Entre as principais ações anunciadas, destacam-se:

– R$ 870,9 milhões para a recuperação e manutenção da BR-364, rodovia que beneficia cerca de 500 mil habitantes e que deve gerar mais de 12 mil empregos;

– R$ 252 milhões para levar energia elétrica a aproximadamente 6 mil famílias em regiões isoladas, por meio do programa Luz para Todos;

– R$ 33,5 milhões destinados ao Instituto Federal do Acre, incluindo a construção de um novo campus no município de Feijó;

– Investimentos inéditos na educação básica e superior, assim como recursos para o novo Hospital Universitário de Rio Branco;

– Programas voltados para o meio ambiente, habitação e apoio à agricultura familiar, fortalecendo a economia local e a preservação da Amazônia.

