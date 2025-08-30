Evoney Fernandes e Zequinha Lima convidam público para o encerramento do Festival da Farinha

Show do cantor promete muito brega e seresta para embalar o último dia do evento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O cantor Evoney Fernandes deixou um recado especial para o público do Vale do Juruá na véspera do encerramento do 8º Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. Ao lado do prefeito Zequinha Lima, o artista reforçou o convite para a grande festa que encerra a programação deste ano.

Evoney Fernandes e Zequinha Lima convidam público para o encerramento do Festival da Farinha. Foto: Reprodução

“Cruzeiro do Sul e toda a região estão mais do que convidados. O prefeito já me adiantou que é para largar o microfone só quando amanhecer. Segura que é pressão! Hoje à noite, a partir da meia-noite, foto marcada!”, disse Evoney em tom de animação.

O show do cantor promete muito brega e seresta para embalar a última noite do festival, que ao longo da semana valorizou a agricultura familiar, o empreendedorismo local e a cultura regional, consolidando a tradição da farinha como símbolo de Cruzeiro do Sul.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.