Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido

Influenciador preso é acusado de dar medicamento à adolescente durante viagem a São Paulo em 2020

Erick Santos, ex-amigo do influenciador Hytalo Santos, afirmou em entrevista ao programa Profissão Repórter, da TV Globo, que o criador de conteúdo dopava uma adolescente que aparecia em seus vídeos. Segundo Erick, o objetivo era fazer com que a jovem, menor de idade, dormisse para que Hytalo pudesse sair escondido e frequentar lugares proibidos para ela.

De acordo com o relato, o episódio aconteceu em 2020, durante uma viagem a São Paulo. “Ninguém nunca sabia qual era a verdadeira idade dela. Uma hora tinha 15, outra já tinha 16. A menina claramente com cara de criança”, disse Erick. Ele contou que Hytalo sugeria misturar comprimidos de Dramin — medicamento usado contra enjoo, mas que causa sonolência — no suco da adolescente.

Instagram/Reprodução

“O que o Hytalo nos passava era: ‘Quando a gente for jantar, coloca três dramins no suco dela, porque aí vai dar um sono e quando ela dormir a gente sai escondido’”, afirmou.

Prisão e investigação

Hytalo e o marido, Israel Natã, conhecido como Euro, estão presos e são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por tráfico humano e exploração sexual infantil. As apurações envolvem ainda o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

O caso ganhou repercussão após o youtuber Felca publicar um vídeo que denunciava a adultização de crianças nas redes sociais, alcançando mais de 47 milhões de visualizações. A gravação incluía conteúdos de Hytalo ao lado de menores em situações suspeitas de exploração.

📌 Fonte: TV Globo / Profissão Repórter, MPPB
✍️ Redação ContilNet Notícias

